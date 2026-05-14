韓国を代表する音楽授賞式「第35回ソウル歌謡大賞（Seoul Music Awards）」を彩る、第2弾アーティストラインナップが公開された。「第35回ソウル歌謡大賞」は5月14日、クォン・ウンビ、ATEEZ、イ・チャンウォン、AHOF、ALPHA DRIVE ONE（デビュー順）の第2弾出演アーティストを発表した。【写真】ATEEZメンバー、沖縄で爽やかSHOTクォン・ウンビは、ソロアーティストとして初めて「ソウル歌謡大賞」に出演する。2019年にはIZ*ONEの