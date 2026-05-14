「名古屋大学」とトヨタグループのIT企業「トヨタシステムズ」が、包括協定を結びました。 【写真を見る】名古屋大学とトヨタシステムズが包括協定 大学内に共同研究施設を設置 AIなどを活用し社会課題の解決へ 次世代の人材育成にも期待 5月14日、両者による調印式が行われました。両者はこれまでも共同研究をしてきましたが、今後は大学内に共同研究施設を設置し、名古屋大学の画像解析やAIなどの知見とトヨタシステムズ