パク・チャヌク監督が、韓国人として初めて「カンヌ国際映画祭」の審査員長を務め、審査への意気込みを明かした。去る5月12日（現地時間）、「第79回カンヌ国際映画祭」が開幕した。パク・チャヌク監督は審査員長として、審査員団の記者会見に出席した。【関連】なぜパク・チャヌクはオスカーに届かないのか審査員長として、芸術としての映画と政治を区別すべきかという海外メディアの質問に対し、パク監督は「区別すべきだとは思