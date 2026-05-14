インフルエンサーのチェ・ジュンヒが、驚きの最新体重を公開した。5月13日、チェ・ジュンヒは自身のインスタグラムを通じて「結婚式の招待状を渡す食事会が多すぎて42〜43kgをキープしていた。体重を減らすのは少し大変かと思ったけど、結婚式2日前の現在の体重を公開！」とコメントした。【写真】「ガリガリすぎて…」肋骨くっきりチェ・ジュンヒの自撮りあわせて投稿された写真には「41.0kg」と表示された体重計が映っており、あ