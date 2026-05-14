【モデルプレス＝2026/05/14】タレントの矢口真里が12日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月曜〜金曜11時30分〜13時）にゲスト出演。“推し活”しているアーティストを明かした。【写真】43歳元モー娘。推し公言のミセスと並んだ共演ショット◆矢口真里、Mrs. GREEN APPLEの楽曲をリクエスト番組内で、パーソナリティーを務めるお笑い芸人の“東MAX”こと東貴博から曲のリクエストを求められると、矢口は「Mrs. GR