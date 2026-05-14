俳優のイ・イギョンが再び世間の批判にさらされている。日本進出も果たした実力派俳優が、正念場に立たされているのだ。【画像】「Eカップですか？」卑猥DM最近、イ・イギョンに脱税疑惑が浮上し、自身が運営する個人事務所の税務問題が波紋を広げている。韓国国税庁は、彼が個人所得の一部を法人売上に計上することで所得を低く見せかけ、税負担を軽減させた疑いについて「租税回避の可能性がある」と判断した。（写真提供＝OSEN