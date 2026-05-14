2027年5月に関西で開かれる生涯スポーツの国際総合大会「ワールドマスターズゲームズ2027関西」が14日、開幕まで1年を迎えた。兵庫県の斎藤元彦知事は同日、ラジオ関西の生放送に出演し、「一般の市民アスリートの方がいろんな種目に参加できる大会。ぜひ多くの皆さまに参加いただきたい」と語った。兵庫県の斎藤元彦知事（2026年5月14日ラジオ関西で）ワールドマスターズゲームズは、30歳以上であれば参加できる国際スポー