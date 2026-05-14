俳優・大沢たかおの近影に、ファンがくぎ付けになっている。大沢は１３日に自身のインスタグラムで、白のタンクトップにシャツ、デニムをあわせた爽やかなコーデを披露。咲き誇る薔薇の前でたたずむ、色気漂うショットを公開した。この投稿にファンからは「薔薇より美しい」「薔薇に勝つって何！？」「わぁ〜ぶちかっこええ！」「まさに薔薇の貴公子…！！爽やかすぎて眩しいです！」「色気！！！やばい！！！」などの声が寄