落語家の３代目桂春蝶が１４日、大阪市内で独演会「落語で伝えたい想い第十二作それゆけ、タイガース！」（６月１３、１４、２０、２１日、大阪・扇町ミュージアムキューブＣＵＢＥ０１）の記者発表に臨んだ。作品は、父の２代目桂春蝶が愛した阪神タイガースを通して、タイガースを愛した名もなき父子３代の物語を、１９４２年から８５年までのファミリーヒストリーとして紡ぐものだ。これまでもライフワークとして「命」