◆パ・リーグ楽天―オリックス（１４日・楽天モバイル最強）楽天・柴田大地投手（２８）が１４日、出場選手登録された。柴田は今季１軍では６試合に登板して０勝０敗、防御率０・００。４日に出場選手登録を抹消されてからはファーム・リーグで２試合に登板していた。チームは現在５連敗中と苦しむ。救援陣の層を厚くして臨む。