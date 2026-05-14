佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の14日の天気をお伝えします。「5月14日は“温度計の日”」 水銀温度計を発明したドイツの物理学者、ガブリエル・ファーレンハイトの誕生日であることから、5月14日は“温度計の日”です。そこで、小学4年生の教科書からの出題です。 正しいのはどちらでしょう？ Q温度計を入れる百葉箱を置く場所は？■「直射日光がよく当たる場所」OR「当たらない