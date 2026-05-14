女優の土屋太鳳が１４日、横浜アンパンマンミュージアムで行われた映画「それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星」（６月２６日公開、矢野博之監督）のイベントに戸田恵子、ＥＸＩＴらと登場した。ゲスト声優を務める土屋は、同ミュージアムを初訪問。「本当に夢のようですし、小さい時からアンパンマンが大好きで、今も親子で楽しい時も泣きたくなっちゃう時もアンパンマンに勇気と元気をいただいてます」と笑顔で語った