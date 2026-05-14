福山雅治 福山雅治New Album『超新星』（9月9日発売）の初回限定音源盤＜New-Mix&Remastering Best Album 2000-2020＞に収録される楽曲のリクエスト投票企画がスタートした。「桜坂」「虹」「milk tea」「家族になろうよ」など、2000年代以降に発表された楽曲を、新たなミックス及びマスタリングで収録するベストセレクション盤となる本作。制作にあたり、当初は過去の CD 売上枚数やストリーミング再生数など