巨人の田中将大投手が１４日、ジャイアンツ球場で先発練習を行い、坂本勇人内野手の通算３００本塁打到達を祝福した。坂本は１３日の広島戦（福井）で代打から三塁の守備に入って途中出場し、１点を追う延長１２回１死一、二塁、遠藤から今季２号となる逆転サヨナラ３ランを放ち、４時間４３分の大熱戦を劇的な形で締めくくった。その様子については「映像を見ました」と語り「最高にいい形、いい場面で決めたなって思いますね