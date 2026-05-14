１３日、中国（武夷山）竹産業博覧会の会場を見学する来場者。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山5月14日】中国福建省武夷山市で15日までの3日間、第3回中国（武夷山）竹産業博覧会が開かれている。プラスチックの代替に関する中国の取り組みと世界的なグリーン（環境配慮型）消費の動向に焦点を当て、製品展示や広報、新製品発表、企業交流、文化体験などを一体化した商業・貿易交流プラットフォームの構築を目的と