歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が13日、自身のSNSを更新。彩り豊かで品数豊富な朝食を公開した。【写真】「わー料理本の表紙みたい」10皿並ぶ市川團十郎の豪華朝食團十郎は「私の朝ごはん」と題してブログを更新。「私の朝ごはん、しっかり毎日頂いています」とつづり、豪華な朝食を披露。公開された写真には、サーモンや納豆、白米、味噌汁、かぼちゃの煮物、キムチ、野菜などが並び、食卓には10皿近い料理がずらり。栄