本拠地への継続的なコミットメントロータスは、英国ノーフォークのヘセルにある工場を、今後発売予定のハイブリッド版『エミーラ』および新型スポーツカー（スーパーカー）『タイプ135（コードネーム）』の生産拠点とすることを検討している。【画像】まもなくアップデート実施！ 高性能な軽量スポーツカー【ロータス・エミーラを詳しく見る】全29枚最近、歴史ある英国拠点を閉鎖する可能性があるとする報道があったが、ロータス