5人組グループ・KEY TO LITの中村嶺亜が、化粧品ブランド『Pureal（ピュレア）』のブランドアンバサダーに就任した。18日から放送される新CM「僕を満たす5分間」篇に出演する。【動画】透き通るような美肌…シートマスクを楽しむKEY TO LIT・中村嶺亜夜のリラックスタイムや撮影前の集中時間など中村の“日常の5分間”を描き、心も肌も満たされる “特別なひととき”としてPureal（ピュレア）があった、というストーリーに。CM