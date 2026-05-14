「KAWAII LAB.」発の7人組女性アイドルグループ・CANDY TUNEの結成3周年を記念した初の写真集『CANDY TUNE 3rd Anniversary写真集 SUGAR AND HUES』が、14日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」のジャンル別「写真集」において、週間売上0.4万部で自身初の1位を獲得した。【画像】解放感たっぷり！CANDY TUNEの写真集より（中面カット）本作は、「南国に行きたい」というメンバーの希望からタイ・バンコクで撮影。グルー