テレビアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の限定アイテムが、サンキューマートに初登場することが決定した。うずまきナルトやうちはサスケをはじめとするキャラクターたちをフィーチャーした各アイテムが、全品390円(税込429円)で6月中旬に発売される。【写真】センス抜群な絵柄！サンキューマート『NARUTO』全グッズ今回登場するアイテムは、各里を象徴するモチーフをはじめ、キャラクターたちのデザインを豊富に取り入れ、アニ