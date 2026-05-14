「ドジャース−ジャイアンツ」（１３日、ロサンゼルス）ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が三回に復帰後初アーチとなる３号ソロを放った。直前にエスピナルが先制ソロを放ち、スタンドがざわついた中、ベッツも４球目のフォーシームを完璧に捉えた。打球は左翼席に勢いよく飛び込む２者連続３号ソロ。右脇腹痛から復帰３試合目で待望のアーチだ。ベッツは４月４日のナショナルズ戦に「３番・遊撃」で出場し、初回の打席