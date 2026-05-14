教員が女児らを盗撮し画像を共有したとされる事件で、性的姿態撮影処罰法違反などの罪に問われた横浜市立小元教諭（38）の公判が14日、名古屋地裁であり、検察側は懲役10年を求刑、弁護側は寛大な判決を求め結審した。判決は6月15日。