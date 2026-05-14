【北京＝向井ゆう子、坂本幸信】米国のトランプ大統領と中国の習近平（シージンピン）国家主席は１４日午前、北京の人民大会堂で会談した。米国が戦闘終結に向けた交渉を継続しているイラン情勢や、米中の貿易問題など経済協力の拡大が主な議題だ。習氏は、中国が「核心的利益」と位置づける台湾問題についても言及した。トランプ氏の訪中は第１次政権時代の２０１７年１１月以来、およそ８年半ぶり。両首脳の対面会談は昨年１