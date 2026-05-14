「ドジャース４−０ジャイアンツ」（１３日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手がまさかのボークでピンチを招くも無失点に抑えた。最終的に７回無失点の快投で３勝目をマークした。三回２死からアラエズに粘られた末に四球で歩かされた。走者一塁となった状況で大谷はワインドアップのモーションに。これに気づいたアラエズが一塁からスタート。大谷は二塁へボールを送ったが、これがボークと判定され得点圏に走者を背