党本部で開かれた自民党の政調審議会＝14日午前、東京・永田町再審制度を見直す刑事訴訟法改正案を巡り、開始決定に対する検察抗告を認める記載を削除する一方、例外規定を新設する案を自民党が了承したことについて、14日の参院法務委員会で質問に立った立憲民主党会派の泉房穂氏（無所属）は「新たな条文をつくる必要はない」と述べ、抗告の全面禁止を求めた。国会提出前の改正案に対し、早速批判が上がった形だ。一方、自民は