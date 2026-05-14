元AKB48の女優大島優子（37）が14日、都内で、手料理サブスク「ツクリオ」事業戦略および新アンバサダー発表会に登壇した。「ツクリオ」は出来たての手料理を毎週、専用キッチンから冷凍せずに届けるサブスク。アンバサダーに就任した大島が出演する新CMが、この日から全国で放映開始された。夫は俳優の林遣都（35）で、3歳と1歳の2児の母でもある。子育てと家事で多忙な中、これを作っておけば大丈夫という家族のお気に入りメニュ