元SKE48でタレントの松井珠理奈（29）が、14日までにインスタグラムを更新。ラブラブショットを公開した。13日の「愛犬の日」に合わせて「飛騨高山に遊びに行った日のりっぷくんは時々人間みたいな動きをします」と、1月に結婚したBOYS AND MEN辻本達規（34）と、愛犬のトイプードルとの“スリーショット”を公開した。フォロワーからは「カワイイ家族だね〜〜〜」「珠理奈が幸せそうでうれしいです」「密かに待ち続けてた家族写