昨年ソロデビュー25周年を迎えた三味線奏者の上妻宏光（あがつま・ひろみつ）さん（52）が5月15日、24年ぶりに黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。【写真】志村けんさんは生前、上妻さんに弟子入りし、三味線に打ち込んでいた茨城県出身で、いばらき大使、日立大使を務める上妻さん。「伝統と革新」をテーマに、津軽三味線の第一人者として唯一無二の存在感で活動の幅を広げ、