最新の一部改良モデルは何が変わった？トヨタは2026年5月12日、ワゴンモデルの「カローラツーリング」を一部改良し、発売しました。誕生から60周年という節目を迎えましたが、最新モデルはどのようなモデルとなったのでしょうか。カローラは1966年の誕生以来、世界150以上の国と地域で愛用されてきたロングセラーカーです。これまで累計5700万台以上を販売しており、世界的な定番モデルとしての地位を確立しています。【画像】