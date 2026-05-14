2021年のドラマ『サレタガワのブルー』（MBS）や2025年に放送された『完全不倫 ― 隠す美学、暴く覚悟 ―』（日本テレビ系）など、“不倫”や“復讐”というハードな題材のドラマで存在感を放ってきた堀未央奈。読売テレビ・中京テレビほかで放送中の『ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-』では、不慮の事故ですべてを失った女性が顔と名前を変え、家政婦としてかつての夫の家庭に潜入するという壮