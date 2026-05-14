昨夜（13日）岡山市北区で、乗用車とバイクが衝突する事故がありました。この事故で、バイクに乗っていた男性が重体となっています。 【写真をみる】事故が起きた交差点炎上したバイクとスポーツカー バイクの男性（20）が重体 きのう午後10時25分ごろ、岡山市北区原の県道交差点で、右折しようとした乗用車と直進してきたバイクが衝突しました。 現場は見通しのよい交差点 バイクは横転し炎上、運転していた赤