「マクドナルド」は、5月20日（水）から期間限定で、日本各地の名物のおいしさを詰め込んだ“ご当地”シリーズを、全国の店舗で発売する。【写真】「聖闘士星矢」の世界観が味わえる！数量限定パッケージがかっこいい■全5種類今回ご当地シリーズに登場するのは、バーガー3種、朝マック限定のマフィン1種、サイドメニュー1種から成る計5品。「北海道じゃがチーズてりやき」は、ジューシーなポークパティに甘辛いてりやきソ