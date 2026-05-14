勝みなみの母親が、主に勝の日常の様子を伝えているインスタグラム「@minamino_uragawa」を更新。米国女子ツアー「ミズホ・アメリカズオープン」に参戦、トータル3アンダー・14位タイでフィニッシュしたことを投稿した。【写真】幸運をもたらしたダブルレインボーとダブル四つ葉のクローバー（全8枚）昨年までとはコースが変更になった事を受けて、勝は前週のメキシコから日曜日の夜に移動すると、月曜日の早朝から練習を開始した