神谷桃歌が自身のインスタグラムを更新。20歳の誕生日を迎えたことを報告。華やかな振袖姿の写真を投稿した。【写真】いつもと雰囲気が全然違う！ 振袖姿の神谷桃歌（全7枚）「今日で20歳になりましたー！！！」「たくさんの人に支えられてここまでこれました！」「ありがとうございます」と、今まで支えてきてくれた人たちに感謝の思いをつづった。さらに「20歳の誕生日は沖縄で」とも記し、特別な節目を南国の地で迎えたことを報