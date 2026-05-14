アクシネットジャパンインクから、新作FWのアナウンス。「タイトリストは『GTS』フェアウェイメタルを6月11日より発売いたします」と同社広報。次世代モデルは、あらゆるゴルファーにフィットするデュアルウェイトを配した2機種になり、公式オンラインショップでは5月15日に先行発売するという。【画像】現行のGT1より大きい!? 『GTS』FW2機種の顔を並べて比較ドライバー以上に大きな変貌を遂げたのがフェアウェイで、『GTS2』も『