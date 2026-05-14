上田桃子が自身のインスタグラムを更新。こどもの日に長男の“初節句”を祝った様子を披露した。【写真】むっちむちな長男と、ママ顔の上田桃子（全3枚）「端午の初節句」とつづり、ハッシュタグでも「無病息災」「こどもの日」と投稿。写真では、立派な兜が飾られた部屋で、昨年10月に誕生した第一子となる生後6カ月の長男がソファに座る姿を公開している。小さな体でちょこんと座る愛らしい様子と、存在感ある兜の組み合わせが印