全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。東京・神保町にある「キッチンきらく」。「麺や 七彩」の店主・阪田博昭さんの手がける、阪田さんの頭の中がそのままお店になったような宝箱のようなお店。ラーメンだけでなくいろんなメニューがあって、行くたびに新メニューが追加されていて凄い。そんな「キッチンきらく」で気になっていたメニューがある。その名も「カツカレー焼きそば」（2500円）。名前だけで情報