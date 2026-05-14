85年以上にわたり世界中で愛され続ける人気キャラクター「トムとジェリー」の最新映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』（5月29日公開）。シリーズ初となる全編フルCGアニメーション作品として制作された本作より、トムが葛藤する際に現れる人気キャラクター“悪魔トム”の登場シーンが公開された。【動画】『トムとジェリー』“悪魔トム”の登場シーン本作では、トムとジェリーが時空を超えた未知の世界へ迷い込む壮