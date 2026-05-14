千葉ロッテマリーンズは14日、マリーンズオリジナルデザインの『マリーンズ ボンボンドロップシール』の予約販売を22日より開始すること発表した。なお、プロ野球界での『ボンボンドロップシール』制作は初となる。【写真】かわいい！『マリーンズ ボンボンドロップシール』の詳細『ボンボンドロップシール』は、2024年3月の発売以降、累計販売枚数約2000万枚を記録しており、年間5万枚でヒット商品とされるシール市場において