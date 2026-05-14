14日の国内債券市場で、長期金利の指標となる10年物国債利回りが、一時2.605％まで上昇しました。1997年以来、およそ29年ぶりの高水準です。アメリカとイランを巡る情勢の先行きが見通せず、原油価格が高止まりしていて、市場ではインフレへの警戒感が強まっています。そのため、世界的に金利が上昇していて、日本の債券市場でも国債が売られ、長期金利が上昇する流れが続いています。