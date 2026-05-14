TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が13日、放送された。今放送は「街行く人とお互いの服を賭け…勝てば相手の服を1枚ゲット、負ければ自分の服を1枚失う、野球拳対決！そして、そのロケを終えた格好のまま雪山に移動して…極寒耐久対決へ」で衝撃映像が公開された。FUJIWARA藤本敏史、品川庄司の庄司智春、みなみかわ、ジャングルポケットのおたけが参加。4人が街中で野球拳を繰り広げ、勝利したアウター