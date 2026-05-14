福島県の磐越自動車道で21人が死傷したバス事故で逮捕された運転手の男は、警察の調べに対し「直近の事故歴はない」と話していることがわかりました。新潟県胎内市の無職・若山哲夫容疑者（68）は今月6日、郡山市の磐越道で、運転するマイクロバスをガードレールなどに衝突させ、高校生の稲垣尋斗さん（17）を死亡させるなどした疑いで逮捕されました。警察は、車体の損傷具合をもとに、供述の裏付けや事故に至る経緯を調べるため