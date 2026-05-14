横浜地方気象台は１４日、大雨や雷などに関する気象情報を発表した。県内は１４日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、低い土地の浸水や河川の増水に注意するよう呼びかけている。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要という。気象台によると、１４日は日中の気温上昇や上空の寒気の影響で、大気の状態が非常に不安定になる見込み。東部、西部ともに多い所で１時間に３０ミリの激しい雨が降る恐れがある。警報級の大雨にな