歌舞伎俳優片岡愛之助（54）が14日までにブログを更新。アニメ「ルパン三世」や映画「犬神家の一族」の音楽などで知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんの訃報（ふほう）を受け、追悼した。片岡は「アニメ『ルパン三世PART2』（1977年）より、『ルパン三世のテーマ』をはじめとする楽曲を多く手がけられた作曲家・ジャズピアニストの大野雄二様沢山の夢と希望を有難う御座いました」と大野さんへの感謝をつづった。続け