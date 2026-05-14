ゴンチャ ジャパンは、5月21日より、シャインマスカットの味わいを詰め込んだデザートティー「SHINEシャインマスカット」を期間限定で販売する。4年目を迎える今年は、トッピングにアロエをプラスした新食感のドリンクに加え、シリーズ初となるスパークリングティーがラインアップに加わるとのことだ。SHINEシャインマスカット○初登場のスパークリングティーを含む全4種のラインアップ展開される商品は、上品な香りと濃厚な甘みを