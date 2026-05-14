5月14日 投稿 日本マクドナルドは5月14日、公式Xにて次回のハッピーセットの予告を投稿した。 当該投稿では「へんしんしますね。」のコメントと共に画像が公開。画像はメール送信画面と思われるものとなっており、「おつかれさまです！とりいそぎ『へんしん！マクドナルドロボ』のポスターができたのでごさしゅうください！ナゲットロボ」とメール文が打ち込まれている。