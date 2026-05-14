５月１７日の新月の前後は大潮の時期にあたり、満潮の時間帯を中心に潮位が高くなります。 福岡管区気象台は、九州北部地方（山口県を含む）の一部の沿岸では、海岸や河口付近の低い土地で浸水や冠水のおそれがあるとして注意を呼びかけています。 大潮で満潮時は浸水や冠水のおそれ 福岡管区気象台によると、５月１７日の新月の前後は大潮の時期にあたるため、満潮の時間帯を中心に潮位が高くなります。 長崎県、熊本県の一