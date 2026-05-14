今日14日も東北から九州で、局地的に雷雨や激しい雨がありそうです。午前から所々で雨が降っていて、午後の早い時間から雨雲や雷雲が湧く可能性があります。落雷や急な強い雨のほか、ひょうや突風にも注意が必要です。外出の際は雨具をお持ちください。午前中から所々で雨夜遅くにかけて雷雨や激しい雨今日14日も引き続き、東北から九州にかけて大気の状態が非常に不安定となる見通しです。すでに午前中から所々で雨雲や雷雲が湧