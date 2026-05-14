ネットワーク機器開発のCiscoが2026年度第3四半期決算を発表し、売上高が前年同期比12％増を達成したことを明かしました。売上・利益ともに2桁成長を記録しているとのことですが、AI時代の到来に備えて組織を再編し、従業員数の5％を削減する方針も固めています。Our Path Forward - Cisco Blogshttps://blogs.cisco.com/news/our-path-forwardCisco Systems Inc. - CISCO REPORTS THIRD QUARTER EARNINGShttps://investor.cisco.c