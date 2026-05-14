MicrosoftのBitLockerで暗号化されたドライブを回避できるとされるゼロデイ脆弱(ぜいじゃく)性「YellowKey」が、セキュリティ研究者であるNightmare-Eclipse氏によって公開されました。あわせて、SYSTEM権限への昇格につながる可能性がある別のゼロデイ脆弱性「GreenPlasma」も明らかになっています。GitHub - Nightmare-Eclipse/YellowKey: YellowKey Bitlocker Bypass Vulnerability · GitHubhttps://github.com/Nightmare-